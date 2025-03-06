Максим Мазуровский рассказал о перспективах работы на госслужбе

Известный в Карелии общественный деятель дал большое интервью нашему порталуфото из личного архива Максима Мазуровского Основатель фестиваля «Воздух Карелии», общественный деятель Максим Мазуровский вернулся из зоны СВО, где он побывал с культурной миссией уже в шестой раз.