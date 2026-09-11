Словения проверит паспорта, выданные десяткам россиян

В Словении запустили проверку обстоятельств выдачи паспортов 93 гражданам России. Эти документы они получили через натурализацию в исключительном порядке, которая действует с 2015 года.
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