Итальянский депутат Риччарди назвал новый пакет санкций против РФ безумием

Принятие Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций перед встречей по украинскому урегулированию в Стамбуле является безумием, заявил глава фракции оппозиционной партии «Движение 5 звезд» в нижней палате парламента Италии Риккардо Риччарди.
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