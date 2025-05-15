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Итальянский депутат Риччарди назвал новый пакет санкций против РФ безумием

Итальянский депутат Риччарди назвал новый пакет санкций против РФ безумием

Принятие Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций перед встречей по украинскому урегулированию в Стамбуле является безумием, заявил глава фракции оппозиционной партии «Движение 5 звезд» в нижней палате парламента Италии Риккардо Риччарди.

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