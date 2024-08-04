Ракетами «Искандер» уничтожены крупные пункты дислокации нацистов в Николаеве и под Киевом Юлия СоколоваУдары русских ракет «Искандер» вызвали мощную детонацию в населенном пункте Новая Буга под Николаевым.
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