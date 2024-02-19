КНР: Многие страны призывают США разморозить активы Афганистана

Специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн в понедельник, 19 февраля, заявил, что Многие участники встреч по Афганистану призывают США снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Соединенные Штаты не обращают внимания на это, – сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии