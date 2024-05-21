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Военное обозрение

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Древнее решение в современном конфликте: украинские попытки использования чеснока-кальтропа

Древнее решение в современном конфликте: украинские попытки использования чеснока-кальтропа

Украинские формирования противодействуют российской армии всеми доступными методами. Не так давно стало известно, что для нарушения логистики противник пытается применять заграждение типа чеснок, известное с древних времен.

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