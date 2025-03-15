Внешний курс Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) с самого начала был ошибочным, и речь не только о европейской интеграции, которую они объявили приоритетом, но и в целом обо всей их внешней политике.
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