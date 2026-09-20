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RT Russia

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Парламент КЧР избрал Темрезова главой российского региона

Парламент КЧР избрал Темрезова главой российского региона

Председатель парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов заявил, что парламентарии единогласно проголосовали за кандидатуру Рашида Темрезова на пост главы российского региона.

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