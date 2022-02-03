Прокурор Тюменской области взял на контроль дело о жестком избиении тюменки

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Тюмени Ирине, которую 2 февраля около 8-ми утра жестоко избил бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Жириков.
Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Тюмени Ирине, которую 2 февраля около 8-ми утра жестоко избил бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Жириков.
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