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Прокурор Тюменской области взял на контроль дело о жестком избиении тюменки

Прокурор Тюменской области взял на контроль дело о жестком избиении тюменки

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Тюмени Ирине, которую 2 февраля около 8-ми утра жестоко избил бывший сожитель, гражданин Белоруссии Александр Жириков.

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