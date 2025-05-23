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Общественная Служба Новостей: оливки теряют вкус при готовке на подсолнечном масле

Общественная Служба Новостей: оливки теряют вкус при готовке на подсолнечном масле

Общественная Служба Новостей предупредила, что, несмотря на широкую популярность и доступные цены подсолнечного масла, которое идеально подходит для приготовления пищи, существуют ограничения в его применении.

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