В Рязани суду по делу журналистов представили обсуждение суммы для Фролова

Информацию по ранее озвученным в суде материалам, в числе которых расшифровки разговоров, видео с передачей бумаг, "похожих на денежные купюры", Смирнову и видео встречи, на которую принесли деньги Фролову, можно найти по ссылке.
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