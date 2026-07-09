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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани суду по делу журналистов представили обсуждение суммы для Фролова

В Рязани суду по делу журналистов представили обсуждение суммы для Фролова

Информацию по ранее озвученным в суде материалам, в числе которых расшифровки разговоров, видео с передачей бумаг, "похожих на денежные купюры", Смирнову и видео встречи, на которую принесли деньги Фролову, можно найти по ссылке.

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