Слюсарь: люди звереют в очередях на АЗС в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании с заместителями и главами муниципалитетов описал ситуацию на автозаправках региона как крайне напряжённую, заявив, что люди буквально «звереют», ожидая в очередях за бензином.
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