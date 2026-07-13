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Слюсарь: люди звереют в очередях на АЗС в Ростовской области

Слюсарь: люди звереют в очередях на АЗС в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании с заместителями и главами муниципалитетов описал ситуацию на автозаправках региона как крайне напряжённую, заявив, что люди буквально «звереют», ожидая в очередях за бензином.

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