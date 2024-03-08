В Салехарде на улице Северная появится трехэтажное семейное общежитие

В столице Ямала для работников бюджетной сферы решили возвести малосемейное общежитие. На объекте, который появится на улице Северная, уже идут подготовительные работы и вскоре специалисты Госстройнадзора посетят стройплощадку.
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