В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели уроки дорожной безопасности для дошкольников

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции посетили дошкольное учреждение в селе Омутинском, чтобы напомнить юным пешеходам о том, что учиться культуре дорожной грамотности необходимо с самого раннего возраста.
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