Кургинян объяснил, почему демократия и гражданское общество не работают

Ни демократия, ни гражданское общество не могут существовать в потребительском обществе, в обществе постмодерна, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 мая в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».