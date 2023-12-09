В Челябинске полторы сотни домов остались без тепла

В Ленинском районе Челябинска устраняют крупную коммунальную аварию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 9 декабря, около 10:00 произошло аварийное отключение отопления в 140 домах частного сектора.
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