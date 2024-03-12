Глава ЦРУ Бернс призвал продолжить помогать Киеву ради сдерживания Пекина

В Соединенных Штатах пояснили, как поддержка Украины помогает им в сдерживании Китая. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщил, что поддерживая киевский режим, происходит сдерживание КНР касательно Тайваня и других интересов китайской стороны.