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НХЛ. «Флорида» играет с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» – с «Баффало», «Тампа» против «Филадельфии», «Миннесота» в гостях у «Сан-Хосе»

«Рейнджерс» играют с «Баффало», «Каролина» встречается с «Питтсбургом», «Виннипег» проводит матч с «Колорадо».

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