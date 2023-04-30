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Байден: США ищут возможности для освобождения журналиста WSJ Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже

Байден: США ищут возможности для освобождения журналиста WSJ Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже

Соединенные Штаты в настоящий момент ищут возможности для освобождения журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который некоторое время назад был арестован в Российской Федерации по обвинению в шпионаже.

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