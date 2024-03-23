ПРОСТО О ГЛАВНОМ Наши либералы всегда твердили, что только ориентация России на Запад способна вывести нашу страну на высокий жизненный уровень населения.
Запад как реальная защита россиян
Комментарии
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Natalija Osminina
"После изменения ситуации снова проявятся все те разногласия, которые неизбежны при капитализме". - интересно каким образом мы можем продолжать жить, как жили, при капитализме? Весь смысл происходящего - это крах капитализма, как системы, обеспечивающей сверхпотребление. Всё рушится, началась Третья Мировая. О чем автор пишет?? Какие разногласия?)) Живут в розовых мечтах. В любом случае прежде чем начинать новую жизнь при новом капитализме с правом плодить новые долги, надо сначала закрыть прежние долги, то есть, всё обнулить. А "обнулить" можно только крахом Мировой Финансовой системы. И когда исчезнут все старые деньги, кому нужны буду старые элиты?
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