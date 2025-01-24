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Планы Трампа подтолкнули цены на золото к трехмесячному максимуму

Планы Трампа подтолкнули цены на золото к трехмесячному максимуму

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