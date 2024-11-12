‼️В Абхазии объявлено чрезвычайное положение На фоне усиленных мер безопасности возле резиденции президента Абхазии Аслана Бжании, прошёл ряд резонансных задержаний оппозиционных к текущей власти региона деятелей, а силы безопасности начали блокировать несколько дорог по всей Абхазии.
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