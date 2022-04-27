«Майами» выиграл у «Атланты» и прошел во второй раунд плей-офф

«Майами» стал вторым участником второго раунда плей-офф сезона НБА-2021/22. В отсутствие своего лидера Джимми Батлера «Хит» выиграл 5-й матч у «Атланты» (97:94) и завершил серию первого раунда в свою пользу со счетом 4-1.

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