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Регионы России

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Telegram внедряет функцию расшифровки голосовых сообщений до отправки

Telegram внедряет функцию расшифровки голосовых сообщений до отправки

Запись можно продолжить или обрезать ненужный фрагмент. В обоих случаях мессенджер предложит заново преобразовать голос в текст.

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