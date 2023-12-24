NYT: Москва посылает «сигналы» о готовности к переговорам по Украине

Не верю в это.... Это провокационные и лживые слухи....

Николай Арзамасцев

Это очень далекопросчитанная комбинация гроссмейстера Путина - всем ясно, что паханы не разрешат сявке Зеле даже заикаться о переговорах, значит Россия будет иметь полное право заявить: "Мы же вас просили, умоляли, уговаривали засранцев, теперь не обижайтесь!"