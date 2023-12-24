Россия через посредников посылает «сигналы» о готовности к переговорам по Украине. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших высокопоставленных российских чиновников.
NYT: Москва посылает «сигналы» о готовности к переговорам по Украине
Комментарии
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Samarium
Не верю в это.... Это провокационные и лживые слухи....
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14 час.
Николай Арзамасцев
Это очень далекопросчитанная комбинация гроссмейстера Путина - всем ясно, что паханы не разрешат сявке Зеле даже заикаться о переговорах, значит Россия будет иметь полное право заявить: "Мы же вас просили, умоляли, уговаривали засранцев, теперь не обижайтесь!"
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13 час.
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