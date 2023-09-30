Штрафы для уклонистов и индексация выплат военным на 10%: какие законы вступают в силу с 1 октября

В России со следующего месяца начнёт действовать ряд законодательных инициатив.С 1 октября в России на 10,5% вырастут зарплаты военнослужащих и лиц, приравненных к ним, а предприниматели смогут привлекать осуждённых на исправительные работы.
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