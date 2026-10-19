Таиланд: Посольство Китая в Таиланде призвало китайских граждан тщательно планировать свои поездки и уделять особое внимание транспортной безопасности в связи с серией недавних громких похищений, направленных против граждан Китая; путешественникам следует выбирать лицензированных транспортных и легальных операторов.