Таиланд: Посольство Китая в Таиланде призвало китайских граждан тщательно планировать свои поездки и уделять особое внимание транспортной безопасности в связи с серией недавних громких похищений, направленных против граждан Китая; путешественникам следует выбирать лицензированных транспортных и легальных операторов.
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