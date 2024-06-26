На Южном берегу Крыма после аварии на коллекторе открыли 8 пляжей

Пляжи в 8 населённых пунктах Большой Ялты открыли для купания. Об этом сообщает Оперштаб РК. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что на основании результатов проб воды на ЮБК были открыты пляжи в Ореанде, Курпатах, Кацивели, Понизовке, Парковом, Береговом, Санаторном и Форосе.
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