Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    КРЫМ НАШ  МОЛОДЦЫ!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍😍😇Крымские спортсме...
  • tsan tsan
    Украине не в тупике, а на склоне бездонного оврага судорожно пытается уцепиться на какие-то корешки.Украина в тупике:...

На Южном берегу Крыма после аварии на коллекторе открыли 8 пляжей

На Южном берегу Крыма после аварии на коллекторе открыли 8 пляжей

Пляжи в 8 населённых пунктах Большой Ялты открыли для купания. Об этом сообщает Оперштаб РК. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что на основании результатов проб воды на ЮБК были открыты пляжи в Ореанде, Курпатах, Кацивели, Понизовке, Парковом, Береговом, Санаторном и Форосе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх