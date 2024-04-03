В Крыму состоится Пасхальный бал: как поучаствовать

11 мая в Симферополе пройдёт ежегодный молодёжный Пасхальный бал. В программе – исторические и классические бальные танцы, выступления творческих коллективов полуострова и мастер-классы для начинающих танцоров.
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