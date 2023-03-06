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Российский хоккеист Барбашев забил первый гол после перехода в «Вегас»

Российский хоккеист Барбашев забил первый гол после перехода в «Вегас»

Российский хоккеист Иван Барбашев забросил свою первую шайбу за клуб «Вегас Голден Найтс» в матче с «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в ночь на понедельник, 6 марта, в Лас-Вегасе.

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