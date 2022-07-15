В Ростове-на-Дону стартовал автопробег по городам Кавказа «Дороги славы – наша история»

Маршрут автопробега включает Ставрополь, Моздок, Буйнакск, Махачкалу, Каспийск, Грозный, Станицу Троицкую, Малгобек, Магаз, Беслан, Владикавказ, Нальчик, Терскол, Пятигорск, Элисту, Майкоп, Кореновск.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
Свежие комментарии