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В Ростове-на-Дону стартовал автопробег по городам Кавказа «Дороги славы – наша история»

В Ростове-на-Дону стартовал автопробег по городам Кавказа «Дороги славы – наша история»

Маршрут автопробега включает Ставрополь, Моздок, Буйнакск, Махачкалу, Каспийск, Грозный, Станицу Троицкую, Малгобек, Магаз, Беслан, Владикавказ, Нальчик, Терскол, Пятигорск, Элисту, Майкоп, Кореновск.

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