Зидан отказался возглавить «МЮ» из-за незнания английского языка и нежелания жены переезжать в Англию (Сuatro)

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отклонил предложение «Манчестер Юнайтед», который ищет замену уволенному Оле-Гуннару Сульшеру.

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