Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Blockchain.com приостановит работу подразделения по управлению активами

Blockchain.com приостановит работу подразделения по управлению активами

Согласно отчету Bloomberg, компания в области криптовалютных финансовых услуг Blockchain.com приостанавливает работу своего недавно запущенного подразделения по управлению активами, назвав в качестве причины своего решения затянувшуюся криптозиму.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх