Blockchain.com приостановит работу подразделения по управлению активами

Согласно отчету Bloomberg, компания в области криптовалютных финансовых услуг Blockchain.com приостанавливает работу своего недавно запущенного подразделения по управлению активами, назвав в качестве причины своего решения затянувшуюся криптозиму.
Согласно отчету Bloomberg, компания в области криптовалютных финансовых услуг Blockchain.com приостанавливает работу своего недавно запущенного подразделения по управлению активами, назвав в качестве причины своего решения затянувшуюся криптозиму.
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