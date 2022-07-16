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Минобороны сообщило о размещении украинской бронетехники возле школы в Одессе

Минобороны сообщило о размещении украинской бронетехники возле школы в Одессе

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили артиллерию, бронетехнику и ракетные системы залпового огня (РСЗО) возле школы в Одессе.

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