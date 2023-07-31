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Несколько десятков жителей региона до сих пор не могут получить выплаты после паводков

Несколько десятков жителей региона до сих пор не могут получить выплаты после паводков

По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, несколько десятков жителей региона, пострадавших от наводнения в 2021 году, до сих пор не получили выплаты из-за отсутствия документов, подтверждающих их право собственности на жилье.

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