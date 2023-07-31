Несколько десятков жителей региона до сих пор не могут получить выплаты после паводков

По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, несколько десятков жителей региона, пострадавших от наводнения в 2021 году, до сих пор не получили выплаты из-за отсутствия документов, подтверждающих их право собственности на жилье.
По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, несколько десятков жителей региона, пострадавших от наводнения в 2021 году, до сих пор не получили выплаты из-за отсутствия документов, подтверждающих их право собственности на жилье.
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