Касаткина выиграла пять из семи матчей против соперниц из топ-5 в этом сезоне

Дарья Касаткина на итоговом турнире WTA обыграла восьмую ракетку мира Кори Гауфф – 7:6, 6:3. Для Касаткиной это был седьмой матч против соперниц из топ-5 в этом сезоне, и она одержала пятую победу.
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