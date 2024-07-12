В Хабаровске стартовал чемпионат Дальнего Востока по боксу среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. В турнире принимают участие около 80 боксеров из разных районов округа, которые будут бороться за право выступить на национальном первенстве в Иркутске.
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