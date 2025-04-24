Трамп против Зеленского: Крым, терпение на исходе и «последний шанс» для Украины?

«Гарантии безопасности» для Зеленского — миф или прикрытие? «Визит Уиткоффа в Москву»: Переговоры о мире или финальная проверка лояльности Киева? Почему Трамп публично напомнил Зеленскому о Крыме и ошибках Обамы? Если слова президента США понимать буквально, то Зеленский уже всё.
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