Прощание с военкором ФАН Романовским пройдет в Москве 8 января

Прощание с военкором Кириллом Романовским состоится 8 января в Москве, сообщила семья журналиста. Вдова корреспондента рассказала, что церемония прощания с Романовским пройдет на улице Маршала Тимошенко в здании Управления делами Президента в 12:00.