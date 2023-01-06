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Прощание с военкором ФАН Романовским пройдет в Москве 8 января

Прощание с военкором ФАН Романовским пройдет в Москве 8 января

Прощание с военкором Кириллом Романовским состоится 8 января в Москве, сообщила семья журналиста. Вдова корреспондента рассказала, что церемония прощания с Романовским пройдет на улице Маршала Тимошенко в здании Управления делами Президента в 12:00.

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