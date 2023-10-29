Ждать ли в скором времени ненастье, можно узнать из примет и поверий на 30 октября ClickioПравославные верующие 30 октября чтут память пророка Осия, который является первым из двенадцати младших пророков.
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