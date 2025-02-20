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Царьград

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Разборка замка Пугачёвой и Галкина обойдется в 40 миллионов рублей.

Разборка замка Пугачёвой и Галкина обойдется в 40 миллионов рублей.

В деревне Грязи планируют разобрать замок Пугачёвой и Галкина* (признан в РФ иностранным агентом). Стоимость работ и вывоза мусора составит около 40 миллионов рублей.

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