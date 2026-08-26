Минпромторг предложил распространить национальный режим в госзакупках на услуги и работы

Мера должна поддержать российский бизнес и загрузить избыточные производственные мощности.Минпромторг России предлагает расширить действие национального режима в государственных закупках и закупках госкомпаний.
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