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Минпромторг предложил распространить национальный режим в госзакупках на услуги и работы

Минпромторг предложил распространить национальный режим в госзакупках на услуги и работы

Мера должна поддержать российский бизнес и загрузить избыточные производственные мощности.Минпромторг России предлагает расширить действие национального режима в государственных закупках и закупках госкомпаний.

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