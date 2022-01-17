Новогоднюю иллюминацию в Белгороде начнут разбирать после 20 января

Администрация Белгорода решила начать разбирать праздничную иллюминацию городе после 20 января. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украшения вновь появятся на улицах уже в декабре во время подготовки к встрече 2023 года.
Администрация Белгорода решила начать разбирать праздничную иллюминацию городе после 20 января. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украшения вновь появятся на улицах уже в декабре во время подготовки к встрече 2023 года.
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