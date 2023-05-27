«Кельн» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. Мюнхенцам (68 очков после 33 игр) для чемпионства необходимо побеждать и рассчитывать на потерю очков дортмундской «Боруссией» (70 в 33) в матче с «Майнцем».
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