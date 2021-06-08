В природе человеческой заложена одна интересная психологическая особенность критического отношения к действиям других – почему-то мы всегда уверены в том, чтобы кто не сделал, у нас непременно получилось бы лучше, если не лучше – то обязательно быстрее, и с гораздо меньшими затратами сил и ресурсов, ну а если кто-то получил вместо ожидаемого результата печально известный «первый блин комом», то тут уместно вспомнить один из известных Законов Мэрфи (правда, не гарантирую абсолютную точность цитаты): «Что бы не случилось, и насколько невероятно плохо это не закончилось, всегда найдётся человек, который скажет о том, что всё произошло именно так, как он и предполагал с самого начала».