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Франшиза

Франшиза

В природе человеческой заложена одна интересная психологическая особенность критического отношения к действиям других – почему-то мы всегда уверены в том, чтобы кто не сделал, у нас непременно получилось бы лучше, если не лучше – то обязательно быстрее, и с гораздо меньшими затратами сил и ресурсов, ну а если кто-то получил вместо ожидаемого результата печально известный «первый блин комом», то тут уместно вспомнить один из известных Законов Мэрфи (правда, не гарантирую абсолютную точность цитаты): «Что бы не случилось, и насколько невероятно плохо это не закончилось, всегда найдётся человек, который скажет о том, что всё произошло именно так, как он и предполагал с самого начала».

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Виктор Копылов
Когда уже вы научитесь б....,русскими буквами писать русские слова,а не всякие фрраншизы,франшизай...,противно читать не то что произносить.Неужели так скуден русский язык?

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