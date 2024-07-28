Кардио дома без тренажеров и прыжков: упражнения для сжигания жира от мастера спорта

Для того, чтобы тренировать сердце, нужно, чтобы оно работало более интенсивно. Пульс покоя — это примерно 60-70 ударов в минуту (если человек не находится в лежачем положении долгое время, тогда пульс может опуститься еще ниже).
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