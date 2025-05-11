Белал Мухаммад проиграл Делла Маддалене и лишился пояса UFC

Американский боец смешанных единоборств (ММА) палестинского происхождения Белал Мухаммад впервые не смог защитить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке против австралийца Джека Делла Маддалены.
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