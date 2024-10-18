Дегтярев о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Прекратите поливать международных чиновников, не разбираясь в теме. Это делает страна, не МОК»

«Очень много пены на эту тему, меня самого возмутило абсолютно как человека православного то, что Париж продемонстрировал миру.
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