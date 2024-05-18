Полиция нагрянула в общежитие, где живут аутсорсеры свердловской птицефабрики

Силовики нагрянули с проверкой в общежитие, где проживают сотрудники компаний, оказывающей услуги птицефабрике «Рефтинская» (Свердловская область), и нашли там более 60 человек, которые могут незаконно находиться на территории РФ.
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