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Царьград

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В Чите должна появиться особо охраняемая природная территория в мкр Северный

В Чите должна появиться особо охраняемая природная территория в мкр Северный

Представители минприроды края и группа противников вырубки леса хотят договориться о границах новой ООПТ в мкр Северный в Чите.

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